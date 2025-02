Korošci zaradi dolgotrajne prenove ceste počasi izgubljajo živce

Skoraj leto in pol po poplavah je na edini regionalni cesti, ki povezuje tamkajšnje občine še vedno vrsta semaforjev, ker promet na posameznih odsekih poteka zgolj po enem pasu. Tam zato nastajajo dolgi zastoji. In medtem ko se domačini sprašujejo, zakaj sanacija državne ceste traja tako dolgo, ko pa so lokalne ceste, ki so jih sanirale občine, že zdavnaj končane, je ministrica za infrastrukturo s popoplavno obnovo zadovoljna.