Koroška po novem Velenjska, Gorenjska pa Kranjska?

Namesto Savinjske Celjska pokrajina, namesto Gorenjske Kranjska, namesto Primorske Koprska pokrajina. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen namreč predlaga, da bi bodoče slovenske pokrajine ime dobile po največjih naseljih znotraj posamezne pokrajine. In takšna poimenovanja razburjajo mnoge. Korošci so jasno povedali, da Koroška ni Velenjska. Zapletlo pa bi se lahko tudi pri besedilih znanih pesmi kot so Prelepa Gorenjska ali Siva pot.