Korupcija v bosanskem pravosodju: 'Če ga želiš podkovati, pokliči mene'

Milan Tegeltija, predsednik visokega sodnega in tožilskega sveta Bosne in Hercegovine (VSTV), je očitno še eden v nizu funkcionarjev, ki se pustijo podkupiti in ki so jih pri tem ujeli s kamero. Bosansko-hercegovski časnik Žurnal.info je namreč objavil posnetek, ki dokazuje korupcijo v bosansko-hercegovskem pravosodju. Vanjo je vpleten tudi uslužbenec Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) Marko Pandža iz Banjaluke, ki je za Tegeltijo pridobival "stranke", ki so želele "pospešiti" primere na sodiščih in je v imenu Tegeltije tudi prevzemal denar.

Posnetek je nastal novembra 2018, ko je inšpektor Sipe Pandža iz Banjaluke obvestil podjetnika Nermina Aleševića iz Velike Kladuše, da se je slišal s "prijateljem iz Sarajeva". S posnetka je razvidno, kako se podjetnik Alešević najprej sestane s posrednikom, ki mu zagotovi, da bo organiziral sestanek s Tegeltijo.

"Seznanjen je, za kaj gre, moram mu še razložiti nekaj podrobnosti, da ve, kako naprej. Jaz bom vztrajal pri tem, da se srečata," je dejal Pandža.

Čez nekaj dni so se vsi trije dobili na sestanku. "Ne omenjaj ničesar pred njim. Če ga želiš podkovati, pokliči mene, javi se mi in bova uredila," je poslovneža pred sestankom opozoril Pandža.

Na sestanku je pogovor tekel v smeri, kako lahko Tegeltija podjetniku pomaga pri rešitvi zadeve na sodišču. Alešević je namreč solastnik podjetja v Veliki Kladuši, ki deluje v okviru Agrokomerca. Proizvodno halo, ki jo ima v najemu, sta podjetnika Adnan Terzić in Amir Avdić zastavila pri Bobar banki, da sta dobila kredit, pa čeprav objekt ni v njuni lasti. Sipa je zaradi tega primera pred dvema letoma sarajevskemu tožilstvu prijavila Terzića in Avdića, a primer se ni nikoli zaključil. "Poslušaj, jaz sem prihodnji teden v Sarajevu. Daj mi številko zadeve, bom to uredil z Dalido," je na posnetku obljubil prvi mož bosansko-hercegovskega pravosodja. Pri tem je mislil na Dalido Burzić, ki jo je februarja letos Tegeltija po hitrem postopku imenoval za sodnico Sodišča v BiH.

Po kratki kavi se je Tegeltija poslovil, podjetnik in Pandža pa sta dogovor nadaljevala na parkirišču, kjer je Alešević Pandži tudi predal 2000 konvertibilnih mark kot plačilo za Tegeltijo. Vse skupaj pa je posnela kamera, ki jo je imel podjetnik ves čas pri sebi.

Tegeltija se brani. Novinar: Centri moči želijo nadzor nad pravosodjem BiH

Afera je dvignila veliko prahu v Bosni in Hercegovini. Na posnetek pa se je odzval tudi Tegeltija, ki je dejal, da je posnetek, ki je narezan, "zakonito zelo vprašljiv". "Tudi na tem posnetku se jasno sliši, kako pravim 'Jaz ti zdaj nič ne morem pomagati', in gospoda Aleševića pozivam, naj mi dostavi dokumente, številko zadeve in tožilca, kar pa je redna praksa v VSTS po pritožbi strank na dolžino trajanja postopka," je dejal za N1.

Novinar portala Žurnal.info Avdo Avdić, ki je razkril podkupovanje, je dejal, da določeni centri moči želijo nadzor nad pravosodjem BiH. Dodal je, da pričakuje, da bo visoki sodni in tožilski svet podprl Tegeltijo, saj ravno on imenuje vse člane sveta. "Posnetek dokazuje, da se je predsednik VSTV – če ga zdaj citiram – kot človek sestal v funkciji predsednika VSTV s človekom, ki ga je videl dvakrat v življenju, ki mu je na sestanek pripeljal človeka, ki ga ni videl nikoli v življenju, da so se pogovarjali o temi, o kateri ne sme pogovarjati, pa še to v gostilni. Bi radi povedali, da je to logično za prvega moža BiH pravosodja?" je komentiral Avdić. Tegeltija je namreč še pred objavo posnetka dejal, da je inšpektorja Pandžo videl le dvakrat v življenju.