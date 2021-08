Eden od čarov poletja je pečenje zrele koruze, a na to bo treba še malo počakati. V tem času pa se lahko odpravite na obisk v koruzni labirint, ki so ga ustvarili v Krtini pri Domžalah. Gre za koruzni labirint v obliki ljubljanskega zmaja, ki se razteza na slabih petih hektarjih. Primeren je tako za otroke kot za odrasle, ponuja pa mnogo zabavnih in poučnih vsebin.