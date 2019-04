Košarkarice Celja že petnajstič državne prvakinje

Letošnje državno prvenstvo za ženske je končano po le treh finalnih tekmah in z vnovičnim slavjem celjske ekipe. Osvojene lovorike so se košarkarice Cinkarne Celje veselile še osmič zapored in že petnajstič v samostojni državi. Igralke kranjskega Triglava tudi v osmem finalu niso uspele priti do vsaj ene zmage. Selektor slovenske ženske reprezentance Damir Grgič je za nas spregovoril o prihajajočem evropskem prvenstvu v Nišu.