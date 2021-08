Rečemo lahko, da so za naše košarkarje navijale vse generacije. Polfinalno tekmo so tako spremljali tudi najmlajši v ljubljanskem Vrtcu Jelka. Kot pravijo, že vse olimpijske igre spremljajo naše tekmovalce v Tokiu in navijajo zanje. Vrtec so okrasili z olimpijskimi krogi in izdelali tudi olimpijsko baklo, pred polfinalno tekmo pa so risali slovenske zastave in krasili svoje obraze.