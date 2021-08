Košarkarski navdušenci napovedujejo navijaško zvestobo vse do konca

Ura tri ponoči res ni bila prijazna do navijačev. Dejstvo, da pot v Tokio zaradi pandemije ni možna, pa je tudi najboljše navijače na svetu prisililo, da smo navijali doma. Ker imamo tudi v Sloveniji kup prepovedi in omejitev zaradi epidemije, večjih organiziranih dogodkov, na katerih bi skupaj spremljali tekmo med slovensko košarkarsko reprezentanco in Nemčijo, ni bilo. Se je pa tako vsak znašel po svoje. Ni jih bilo veliko, so pa bili tisti, ki so si četrtfinalno tekmo slovenske košarkarske dvanajsterice ogledali skupinsko, glasni in strastni.