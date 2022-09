Nedeljski večer je prinesel novega evropskega prvaka v košarki. Če ste upali, da bo nedelja rezervirana za finalno tekmo naših fantov, ste že nekaj dni razočarani. Kaj pomeni širok nabor igralcev in vrhunski trener so dokazali Španci, ki jih pred samim turnirjev niso uvrščali v krog favoritov, sploh, ker so močno pomladili ekipo. A so v nedeljo dokazali svojo moč tudi v finalu in na kolena spravili Francoze z 88 proti 76. Špancem je ob predaji evropske krone, čestital tudi Luka Dončić.