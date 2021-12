Košček Triglavskega ledenika na poti proti Pekingu

49 dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger je na pot proti Pekingu krenil nenavaden košček Slovenije. S hibridnim vozilom bodo namreč na prizorišče do otvoritvene slovesnosti pripeljali delček Triglavskega ledenika in med dolgo potjo ljudi ozaveščali o globalnem segrevanju in taljenju ledenikov. Košček ledu bo potoval v posebni hladilni skrinji, saj se do kitajske prestolnice ne sme staliti. Kaj pa bodo z njim naredili potem?