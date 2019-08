Kosi motorja Boeingovega letala deževali z neba

Nekaj minut po začetnem vzpenjanju je na letalu razneslo motor, posadka je na višini približno 900 metrov ustavila vzpon, zavarovala motor in se vrnila na rimsko letališče.

Župan Fiumicina je povedal, da so kosi motorja poškodovali 25 avtomobilov in 12 hiš. Kos kovine pa je zadel tudi človeka, ki je bil 'le' v šoku in ni bil poškodovan.

Lokalni prebivalci poročajo o stotinah kosov žareče kovine, ki so padali z neba. Italijanska agencija za varnost letalskega prometa je sporočila, da so njeni preiskovalci na terenu.