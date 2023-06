Zaradi inflacije je denar, ki ga zaslužimo vsak mesec, vreden manj oziroma za našo plačo dobimo manj. In tako je tudi pri nadomestilu za malice. Nadomestilo je med šest in sedem evrov, a danes za ta denar težko dobiš topel obrok. Ti so se v zadnjem letu podražili za 15 odstotkov, če naročate malico z dostavo, pa je ta dražja za kar 25 odstotkov. Ali ljudje sploh še hodijo na malico med delom ali pa si privoščijo le hiter sendvič na poti?