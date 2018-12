Kosovo dobilo lastno vojsko, Nato izraža obžalovanje

Že večkrat neuspešno spreminjale mandat kosovskih varnostnih sil

Kosovske oblasti so v minulih letih že večkrat neuspešno skušale spremeniti mandat kosovskih varnostnih sil v vojsko. Nazadnje spomladi lani, ko pa sta koraku nasprotovala tako Nato kot ZDA.

Varnostne sile Kosova so vzpostavili leta 2009 v skladu z ustavo, potem ko je Kosovo 17. februarja 2008 razglasilo neodvisnost. V celoti so postale operativne leta 2013. Gre za profesionalne varnostne sile, ki so oborožene samo z lahkim orožjem in so pod civilnim nadzorom. Imajo 2500 aktivnih članov in do 800 rezervistov, dejavne pa so ob naravnih nesrečah in drugih kriznih dogodkih. Sodelujejo lahko tudi v mirovnih misijah in pri pomoči v tujini. Po poročanju srbskih medijev naj bi imela vojska okoli 5000 aktivnih vojakov in 3000 rezervistov, preoblikovanje pa naj bi trajalo deset let.

Pričakovati je, da bo odločitev za oblikovanje vojske dodatno zaostrila odnose med Srbijo in Kosovom, pa tudi v regiji, saj do nje prihaja v času že tako napetih odnosov med Prištino in Beogradom zaradi 100-odstotnih kosovskih carin na srbsko blago. Do odločitve prihaja tudi v času, ko Beograd pod vodstvom srbskega predsednika Aleksandra Vučića krepi svojo vojsko in njeno opremljenost.

Stoltenberg zaskrbljen

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenbergje ob današnji potrditvi oblikovanja kosovske vojske v kosovskem parlamentu izrazil obžalovanje. "Obžalujem, da je bila kljub zaskrbljenosti Nata sprejeta ta odločitev. Čeprav o preoblikovanju kosovskih varnostnih sil odloča Kosovo, smo bili jasni, da gre za odločitev ob napačnem času," je poudaril v izjavi za javnost.