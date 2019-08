Kosovo ne sprejema več srbskih potnih listov

Kosovska policija v državo ne spušča več srbskih državljanov s potnimi listi, ampak le z osebno izkaznico, poročajo kosovski in srbski mediji. Več srbskih državljanov so na meji zavrnili, ker so imeli s seboj le potne liste, ne pa tudi osebne izkaznice.

Ukrep naj bi po današnjem poročanju medijev sprejela kosovska obmejna policija. Utemeljila pa ga je na podlagi dogovora med Beogradom in Prištino iz leta 2011, da bosta obe strani v potniškem prometu oseb čez mejo čim prej začeli uporabljati osebne izkaznice, povzema avstrijska tiskovna agencija APA. To naj sicer ne bi pomenilo, da bi prenehali priznavati uporabo potnih listov. Vendar pa srbska stran že od začetka ne priznava kosovskih potnih listov, ker bi to, kot menijo v Beogradu, lahko pomenilo priznavanje neodvisnosti Kosova. V Srbiji namreč še vedno menijo, da je Kosovo del Srbije. Državljani Kosova morajo tako pri vstopu v Srbijo že leta uporabljati posebne dokumente o tranzitu. Incidenti med Srbijo in Kosovom se v zadnjih mesecih pogosto dogajajo. FOTO: AP Nova ureditev je sicer prišla sredi poletnih počitnic. Številni dopustniki iz Srbije se podajo na obale Črne gore in Albanije, ki so jim najlažje dosegljive prav prek Kosova, še navaja APA.