Kot bodoča ministra sta se predstavila Alenka Bratušek in Darjo Felda

Čeprav premier Robert Golob še vedno ni našel novega imena za vodenje notranjega ministrstva, torej ministrstva, ki je eno ključnih za vodenje države, je zdaj na vrsti najprej sestava vlade, kot si jo je vladajoča koalicija zastavila ob začetku vladanja. V državnem zboru se je predstavilo pet imen, tri smo že do sedaj gledali na vrhu ministrstev, Alenka Bratušek in Darjo Felda pa sta se kot bodoča ministra predstavila prvič, prva za infrastrukturo, drugi pa za vzgojo in izobraževanje. Če je Bratuškova že prekaljena političarka in je konkretno predstavljala svojo vizijo, pa bi za Feldo to težko rekli.