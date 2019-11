Kot da bi bilo poletje: na Jadranu zabeležili skoraj 3000 strel

Napovedi hrvaških meteorologov, ki so napovedovali vremensko pester konec tedna, so se uresničile. Na morju se je danes razvila močna nevihtna linija, ki se zdaj približuje severni in srednji Dalmaciji. Za celoten Jadran so oblasti že včeraj razglasile rdeči alarm.

V nekaj urah so senzorji zabeležili okoli 2600 strel, kot da bi bilo znova poletje. Močan jugo piha s hitrostjo do 85 kilometrov na uro in povzroča visoke valove. Nekateri otoki, kot sta Cres in Lošinj, so popolnoma odrezani od sveta, saj so zaradi razburkanega morja prekinjene vse trajektne in ladijske linije. V pristaniščih so že tretji dan ostali tudi katamarani, poroča Dnevnik.hr.