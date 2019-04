'Kot, da je vsega konec. Evropa joče'

Medtem ko so ognjeni zublji v Parizu goltali 850 let staro katedralo Notre-Dame, so ljudje z vsega sveta na družbenih omrežjih izražali sožalja.

Francoski predsednik Emmanuel Macronje tvitnil, da je grozno videti, kako "dama Pariza" gori in da s tem gori tudi del njih. "Žalosten sem, da gori del našega naroda. V mislih z vsemi katoliki in Francozi," je še zapisal Macron, ki je odpovedal govor, ki bi ga moral imeti na temo protestov in socialne reforme ter se odpravil do katedrale Notre-Dame.