'Kot Frankenstein': Ženska glava prišita na moško telo, vedra polna glav

Center, ki ga je vodil Stephen Gore , so začeli preiskovati, ko so se pojavile obtožbe, da dele doniranih teles ne uporabljajo za raziskave, temveč jih nelegalno prodajajo za dobiček.

FBI je laboratorij preiskal že leta 2014, a podrobnosti, kaj so med preiskavo našli, so v javnost prišle šele sedaj - osem družin namreč sedaj toži omenjeni center, poroča Independent.

Iz sodnih spisov je tako razvidno, da so agenti FBI v laboratoriju našli človeška telesa, ki so bili razkosana z motorno žago."Mlake človeške krvi in telesnih tekočin so bile na tleh in v zamrznovalniku", na telesih pa ni bilo nobenih identifikacijskih oznak.

Eden izmed agentov poroča, da je našel"hladilnik, poln moških spolnih organov", pa "vedra polna glav, rok in nog", prav tako naj bi videl "okužene glave".

Prav tako opisujejo, da so našli manjšo žensko glavo, prišito na večji moški trup, ki naj bi viselo na steni - videti naj bi bilo "kot Frankenstein", v tožbi pa je opisano kot "morbidna šala".

"To je grozljivka. Preprosto neverjetno, ta zgodba je neverjetna,"je za ameriške medije povedal eden od tožnikov Troy Harp. Centru je doniral trupli svoje mame in babice v letu 2012 in 2013, saj je menil, da bodo njuni ostanki uporabljeni v znanstvene namene. "Rak, levkemija, karkoli drugega ... to mi je bilo rečeno."