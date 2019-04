Slovenski poznavalec francoske kulture: Ranjeno je človeško srce

Notre-Dame je simbol lepote, v kateri se vsi prepoznamo, verni in neverni. Je več kot neki trgovski center, ki je simbol bančništva. Ko gori trgovski center, gori človeški ponos, v tem primeru pa je ranjeno človeško srce, pravi filozof in teolog Kovač.

Ko je bila v plamenih, se nam je trgalo srce. Ko sem klical prijatelje v Pariz, kje so, so rekli, da naša ljuba gospa gori, da je v plamenih, in ne sme biti sama. —Edvard Kovač

Po požaru znamenite katedrale Notre-Dame cel svet žaluje in se sprašuje, kako se je kaj takega sploh lahko zgodilo. Kot pojasnjuje Edvard Kovač, filozof in teolog, gre za nezgodo in priznanje človekove nemoči. Ostrešje je namreč iz 13. stoletja. "Takega ostrešja ni bilo nikjer na svetu, les je bil izjemno suh in skoraj že tudi v prahu in dovolj je nekoliko trenja, da se vsa stvar vžge. Zaradi te suhosti lesa, se kozolec ali senik takoj vname in se ne da takoj pogasiti, izgine," pravi Kovač. Kot je povedalfrancoski predsednik Emmanuel Macron, je na srečo bistvo rešeno. Rešena sta oba zvonika in pročelje, ki je izjemno bogato s podobami svetopisemskih kraljev in svetnikov, in na nek način odseva tudi zgodovino Francije. "Ne samo evropska kultura, tudi svetovna javnost jo prepoznava v tej lepoti, harmoniji. Ta katedrala predstavlja simbol evropske kulture," pravi Kovač.

Katedrala FOTO: AP

"Notre-Dame je več kot neki trgovski center, ki je simbol bančništva, kot lepo reče Miha Pinterič, profesor francoske literature. Evropa ima več tisočletno zgodovino in ta katedrala je stara blizu tisoč let, 850 let. Je simbol lepote, v kateri se vsi prepoznamo, verni in neverni.V ZDA je gorel človeški ponos, tukaj pa je ranjeno človeško srce," ponazori Kovač.

"Katedrala, naša ljuba gospa, kot prevajamo Notre-Dame, je več kakor ponos Francije. Je srce, ljudje čutijo s to stavbo kot z nekim simbolom, ki izraža identiteto Pariza in pokrajino okrog Pariza, ki se je sooblikovala v tej stavbi," opisuje in dodaja, da so se v katedrali odigrali odločilni trenutki."Ena od zakladnic je shranila tuniko Ludvika X., francoskega kralja. Hranili so tudi kraljevo krono. Tukaj je njihova zgodovina in bi lahko rekli tudi njihov ponos. Hkrati pa je stolnica tudi simbol Marijinega varstva za vso Francijo, kajti Francija naj bi bila Marijin narod. Poleg tega, da ta cerkev predstavlja mogočnost, so se v njej opravljale zahvalne daritve in zahvalna pesem vsakokrat, ko so v vojni obranili Francijo. Hkrati pa izraža tudi to nežnost, kakršno izraža ženska duša, in ta nežnost še posebej prihaja do izraza v čudovitih barvnih oknih, rozetah, ki so tri na katedrali," razlaga.

Katedrala Notre-Dame FOTO: AP

Kot pravi Kovač, predstavlja Notre-Dame sintezo tega, kar je človeški um zmožen. "Na eni strani je šlo za drznost arhitekture. Videti je zelo mogočna, ampak je krhka, ker ima toliko oken. Tukaj je šlo za pogumne arhitektske rešitve, ki so pa hkrati zahtevale ogromno, ogromno znanja iz matematike in fizike. Na drugi strani gre za skladje lepote, gre za ladijsko cerkev, ki je procesualna, ker so bile procesije. Šlo je za izjemno harmonijo. Kadar prideš v Notre-Dame, te lahko vodič opozori na tiste stebre, ki imajo rebra in ta se vzdolž katedrale širijo za ojačitev zvoka. Takrat niso imeli mikrofonov. Notredamski pridigarji so bili znameniti in sami stebri so bili tako grajeni, da so akustično ojačali zvok. Šlo je za izjemno lepoto harmonije, zvoka, svetlobe, samih arhitektskih linij."

Človek vedno živi z neko skrivnostjo v sebi in vsak, ki je želel začutiti trenutek skrivnosti, je stopil v to stolnico. —Edvard Kovač