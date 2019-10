Kozinova pred domačimi gledalci ne bo dovolila presenečenja

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin bo na dogodku CFC 5 v Stožicah proti izkušeni Švedinji Marii Linderberg branila naslov svetovne prvakinje v super srednji kategoriji. Nastopilo bo 24 borcev in bork, dogodek pa bodo povezovali nastopi slovenskih rock skupin. Kako so potekale priprave in kje bo 20-letna Ljubljančanka iskala svojo prednost, smo povprašali Emo in njenega trenerja.