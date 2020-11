KPK bo ugotovitve o nabavi zaščitne opreme v času prvega vala predala policiji

Nabava zaščitne opreme v prvem valu epidemije je potekala netransparentno, ponudniki so bili obravnavani neenako, vplivalo se je na izbor ponudnikov, javni denar se je porabljal negospodarno, posamezniki pri javnem naročanju pa so ravnali nezakonito. Vse to je v poročilu ugotovila KPK, ki je to ugotavljala s pridobljeno dokumentacijo organov, ki so pri nabavah sodelovali, medijskimi objavami in razgovori s posamezniki. Ugotovitve bodo predali policiji.