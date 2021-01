KPK: 'Gre za selektivno podajanje informacij glede ugotovitev komisije'

KPK je pred več kot mesecem dni končala preiskavo proti nekdanji kmetijski ministrici in nekdaj predsednici Desusa Aleksandri Pivec. Kaj je protikorupcijska komisija ugotovila v postopku, javnosti ne more razkriti, saj jih k molčečnosti zavezuje nedavno spremenjeni zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Na ugotovitve pa se je že odzvala Pivčeva. Pravi, da iz njih izhaja, da ni kriva. Vendar pa KPK odgovarja, da Pivčeva poročilo objavlja selektivno ter da je KPK pravzaprav ugotovila kršitev integritete.

