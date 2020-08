KPK uvaja razširjeno preiskavo: preiskali bodo tudi druge dogodke in osebe v zadevi Pivec

Predsednik komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi je sporočil, da obstaja resen sum, da je Aleksandra Pivec z gostovanji v izolskem hotelu Marina in na Krasu kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. KPK zato uvaja razširjeno preiskavo. Po predhodnem preizkusu so preiskavo razširili tudi na druge dogodke in osebe v zadevi Pivec. Poudarili pa so tudi, da ne gre za osamljen primer, saj so dobili več prijav, ki se tičejo tudi drugih državnih uradnikov.