Odvzete živali so vrnili Možganovim

Zgodba, ki je razburjala, in kravje kupčije, kjer so se vsi počutili poklicani in strokovnjaki: gre za odvzem govedi, njihove pravice in krivice, ki naj bi se godile kmetu. So pa se nekatere krave sedaj vrnile. Uprava za varno hrano je namreč prižgala zeleno luč za vrnitev goveda kmetiji Možgan, kjer pa so, četudi so trdili, da ni bilo nič narobe, po prvih ocenah vložil preko 10 tisočakov v njihov stari dom. In po vseh izjavah, ki so jih vsi vpleteni dajali pred mesecem dni, so danes vsi pomirjeni in zadovoljni.