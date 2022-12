Krajani Dekanov in Škofij zaradi malomarnosti pri gradnji ustvarili iniciativo

Prebivalci Dekanov in Škofij poslušajo hrup. Dela na drugem tiru v predoru T8 so namreč v polnem teku, tretji najdaljši predor na trasi naj bi bil končan do konca prihodnjega leta. Krajani Dekanov in Škofij so že ustanovili civilno iniciativo, saj jih moti, da določena dela potekajo malomarno, da je gradbišče neustrezno neorganizirano, da zelo pogosto stojijo poltovornjaki na magistralni cesti v koloni, da se ne izvaja sistemsko pranje podvozij in so vse ceste polne blata in kamenja. Zaradi negativnih vplivov življenja ob gradbišču menijo, da se je treba dogovoriti za odškodnine.