Krajani sami razvili novo obliko oskrbe starejših

V slogi in medsebojni pomoči je moč, so prepričani prebivalci Novega in Starega Kota, vaseh na obrobju Loškega Potoka. Ti razvijajo novo obliko oskrbe starejših, ki so jo poimenovali srebrna vas. Že sedaj si med seboj pomagajo in skrbijo drug za drugega. S projektom, ki so ga zastavili, in tudi predstavili županu ter vaški skupnosti, pa bi poskrbeli, da bodo lahko starostniki ostali v kraju in domovih, ki so jih v večini zgradili z lastnimi rokami. Gre za vasi, ki ju obdajata neokrnjena narava in spokojnost, kar je še dodaten razlog, zakaj tega kraja ne želijo zapustiti.

