'Kralj Bibi' na poti do petega mandata, kljub izenačenju na volitvah

Po preštetih 97 odstotkih vseh glasov sta stranka Likud trenutnega premierja Benjamina Netanjahuja ter Modro in belo zavezništvo nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Benija Ganca izenačeni. V izraelskem parlamentu naj bi obe stranki tako prejeli 35 sedežev. Zaradi tesnega izida pa sta tako Netanjahu kot Ganc v torek zvečer razglasila zmago: "Zmagali smo. Te volitve imajo jasnega zmagovalca in jasnega poraženca,"je slavil Ganc, medtem ko je v svojem štabu dolgoletni izraelski premier razglašal: "Gre za velikansko zmago. Počaščen sem, da je že petič zapored izraelsko ljudstvo verjelo vame."

Zmago je razglasil tudi vodja Modrega in belega zavezništva, Beni Ganc.

Izraelski parlament ima sicer 120 sedežev, še nobena stranka pa ni nikoli osvojila večine. In tudi tokrat bo potrebno sestavljanje koalicije, trenutni izid volitev pa omogoča Netanjahuju, da oblikuje močno desno vlado s pomočjo manjših desnih strank. APsicer poroča, da državo sedaj čakajo naporni tedni sestavljanja nove koalicije.

'Kralj Bibi': korupcijski škandali in populistična retorika

69-letni Netanjahu, znan tudi kot 'kralj Bibi', je sicer v okviru svoje predvolilne kampanje stavil predvsem na varnostna vprašanje, z novo zmago pa bi postal premier z najdaljšim stažem v zgodovini države. Njegov zadnji mandat so sicer pretresali škandali korupcije, za katere sicer trdi, da so rezultat političnega "lova na čarovnice", mednarodno javnost pa je med drugim šokiral z napovedjo v zadnjih dneh svoje predvolilne kampanje, da bo v primeru zmage priključil judovske naselbine na okupiranem palestinskem Zahodnem bregu - naselbine, ki jih mednarodna skupnost smatra za nelegalne.

Posluževal se je populistične retorike, za katero mnogi njegovi kritiki trdijo, da je demonizirala arabsko prebivalstvo, številni pa so jo primerjali z retoriko ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na številne kritike je naletel tudi na dan volitev, ko so pripadniki njegove stranke na volišča v arabskih predelih prinesli kamere, ki naj bi "preprečile prevare", a arabski politiki so dejanje označili za "poskus ustrahovanja".