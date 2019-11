Kralj Toga v izgnanstvu v Nemčiji

Življenje politikov, ki so jih izgnali ali pa so sami pobegnili iz domovine, v državah, kjer so dobili azil, je ponavadi skrito očem javnosti. Ne pa tudi življenje kralja države Togo, ki že 23 let živi v izgnanstvu na Bavarskem v Nemčiji. 51-letni Jules Samlan je moral Togo, obmorsko državo v Zahodni Afriki, zapustiti, ker je bila njegova likovna razstava uperjena proti takratni vladi. Še danes mu zaradi kritiziranja oblasti vrnitve domov ne dovolijo.