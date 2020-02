Kraljica Elizabeta II. Harryju in Meghan prepovedala javno uporabo besede 'royal'

Britanska kraljica Elizabeta II. je princu Harryju in Meghan Markle zadala nov udarec. Britanski mediji poročajo, da jima je prepovedala vsako javno uporabo besede ’royal’ oz. ’kraljevski’, saj nista več del kraljeve družine. Harry in Meghan morata to besedo tako izbrisati tudi iz naziva blagovne znamke Sussex Royal, uporabljati pa je ne smeta niti v dobrodelne namene.