Kraljica Elizabeta II. sklicala krizni sestanek za najožjo družino

Kraljica Elizabeta II. je po odločitvi princa Harryja in Meghan Markle, da ne bosta več del kraljeve družine, sklicala poseben sestanek najožje družine. Svojim svetovalcem je naročila, naj v le nekaj dneh najdejo rešitev iz zapletenega položaja. Sestanka so se poleg kraljice udeležili še princ Charles ter princa William in Harry, Meghan pa naj bi se jim iz Kanade oglasila preko video klica.

