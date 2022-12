Kraljica Elizabeta II. umrla zaradi redke oblike raka

Uradni mrliški list navaja, da kraljica Elizabeta II. ni umrla zaradi starosti, ampak zaradi redke oblike raka kostnega mozga. Gre za najbolj šokantno trditev v prvem posmrtnem življenjepisu britanske monarhinje. Slednjo je zapisal nekdanji nekdanji poslanec, pisatelj, televizijec in dvorni komentator Gyles Brendret. Objava odlomkov iz knjige, ki bo izšla v nekaj dneh, je v veliki meri zasenčila obisk valižanskega princa in princese, Williama in Kate, v ZDA. Številni ta obisk vidijo kot dvoboj priljubljenosti in dobrodelnosti s Harryjem in Meghan, ki bosta v prihodnjih dneh objavila napovednik dokumentarca o svoji zgodbi.