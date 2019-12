Kraljica Elizabeta med prednostne naloge vlade postavila brexit januarja 2019

Britanska kraljica Elizabeta II. je po preprečljivi volilni zmagi konservativcev Borisa Johnsona spet stopila v Westminster. Kot veleva tradicija, se namreč vsako zasedanje novega britanskega parlamenta začne in konča s kraljičinim nagovorom. Krone in drugega običajnega pompa tokrat ni bilo. Povedala je, da je med prednostnimi nalogami njene vlade brexit in to 31. januarja prihodnje leto.