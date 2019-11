Kraljica Elizabeta princa Andrewa razrešila vseh kraljevih dolžnosti

To je storila zaradi obtožb o spolnih odnosih z mladoletnicami, ki so bile v to prisiljene, ter prijateljevanja s pedofilom, ameriškim milijarderjem Jeffreyjem Epsteinom. Andrew z lažmi in sprenevedanjem v intervjuju za BBC, s katerim si je želel oprati ime, ni hudo osramotil samo kraljeve družine. Podjetja in dobrodelne organizacije so zaradi obtožb začela množično odpovedovati sodelovanje s princem.