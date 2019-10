Kraljica v govoru kot prednost izpostavila brexit in znova odprla parlament

Britanska kraljica Elizabeta II. je v parlamentu v Londonu predstavila nov zakonodajni program vlade, ki ga je pripravila vlada Borisa Johnsona. S tem je tudi znova 'odprla' parlament, saj se je po njenem govoru začela nova seja po začasni petdnevni prekinitvi dela parlamenta. "Prednostna naloga moje vlade je vedno bila zagotoviti odhod Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. oktobra," je dejala kraljica, oblečena v belo obleko, okrašeno s svetlečimi kamenčki.

"Moja vlada si prizadeva za novo partnerstvo z Evropsko unijo, ki bo temeljilo na prosti trgovini in prijateljskem sodelovanju," je nadaljevala.

Kraljičin govor je razkril ambiciozne načrte Johnsonove vlade, ki se dotikajo kriminala, zdravstva, okolja in brexita. Vlada je pripravila 26 zakonov, ki jih bodo zdaj morali preučiti britanski poslanci. A ker je vlada manjšinska, je zelo malo verjetno, da bodo ti zakoni sprejeti. Če bo Johnosnov program zavrnjen, se bodo najbrž znova okrepili pozivi k splošnim volitvam.

Laburisti so vladni program označili za Johnsonov predvolilni manifest, liberalni demokrati so prav tako opozorili, da so njegove obljube nerealne, saj bo brexit osiromašil Veliko Britanijo. "Gre za seznam želja brez stroškov, za uresničitev katerih vlada nima ne namena in ne sredstev, in to ni nič več kot predvolilna strankarska politična promocija," je dejala pozicijska poslanka Diane Abbott.

Kljub negotovosti glede tega, kako se bo razpletel brexit, pa je vlada v kraljičinem govoru odločena, da nadaljuje s svojimi načrti in do začetka novembra pripravi predlog proračuna.

Kraljica je v parlament prišla s kočijo, spremljal pa jo je najstarejši sin, valižanski princ Charles, v dvorani pa je bila tudi Charlesova soproga Camilla.