Kraljičin pogreb najbolj gledan dogodek vseh časov

Čustveno poslednje slovo od monarhinje pa je bil hkrati tudi spektakel za ves svet. Tega si je na televizijskih zaslonih ogledalo več kot štiri milijarde ljudi. Pogreb z vojaško parado na dve in pol tone težki kočiji, kjer so peljali že krsto njenega očeta kralja Jurija šestega, je bil prepojen s tradicijo in simboliko. Na dogodek so se pripravljali več deset let. Za do potankosti premišljenim vsakim korakom pa je bilo tudi polno osebne simbolike, kar nas je spomnilo na to, da ne gre le za pogreb najdlje vladajočega monarha v Združenem Kraljestvu, pač pa tudi slovo od matere, babice, ljubiteljice psov in konjev, ki je kljub vzvišenosti kraljevine in skrivnostnosti ostala človeška in zvesto služila narodu.