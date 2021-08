Kranj: mesto z bogato kulturno dediščino, poseljeno že od antike

V zdaj že tradicionalni poletni rubriki Moja Slovenija vas tokrat peljemo na Gorenjsko. V mesto, ki je od Rima oddaljeno 790, od Dunaja 360, od slovenske prestolnice pa malo več kot 30 kilometrov. Kranj je mesto z bogato kulturno dediščino, ki je poseljeno že od antike. Tam je nekaj časa živel tudi France Prešeren, zato je mesto obarvano z njegovo poezijo in kulturno zapuščino. Mesto velja tudi za prestolnico slovenskih Alp, ob pogledu nanje pa se lahko sprostite in na številnih izletniških točkah poskrbite za rekreacijo, dobro hrano in zabavo.