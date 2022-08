Kranjčani zaradi neurja gasilce klicali več kot 100-krat

Zaradi četrtkovega dežja je po točno 30 dneh uprava za zaščito in reševanje za vso državo, z izjemo občine Ajdovščina, preklicala požarno ogroženost naravnega okolja. Iz naravnega izvira Rižane je po dolgem času spet priteklo nekaj nove vode. Vse drugo, kar je povezano s četrtkovim neurjem, pa so slabe novice. V Črnomlju in delu Dolenjske je popoldne klestila toča. V Ljubljani in Kranju pa gasilci, tudi potem ko so v četrtek vse do polnoči umikali drevje, zvito pločevino in zasilno pokrivali odkrite strehe, tudi noči niso mirno prespali. Okoli 4. ure zjutraj se je nad Kranjem znova razbesnela nevihta, ki sicer ni bila tako uničujoča kot njena popoldanska predhodnica, je pa zato naložila dodatno delo gasilcem. Močan veter je polomil še nekaj vej in odkril zasilno pokrite strehe, zaradi česar je dež zalil nekatere objekte. Neurje je na območju Kranja do zdaj sprožilo več kot 100 intervencij, v katerih je v četrtek popoldne sodelovalo 130 gasilcev, ponoči in v petek zjutraj pa še dodatnih 40.

