Kranjec že drugič v najboljši deseterici

Alpski smučarji so se zbrali v avstrijskem Lechu, kjer sta potekali ženska in moška tekma v paralelnem veleslalomu. Na ženski tekmi je s konkurenco pometla Andreja Slokar. Slovenka se je tako prvič veselila zmage na tekmi svetovnega pokala. Pri moških sta odlično odpeljala tudi Štefan Hadalin in Žan Kranjec, ki sta zasedla osmo in deseto mesto. Žan je že drugič letos tekmo končal med najboljših 10 in tako odlično nadaljuje sezono, ki jo je na uvodni tekmi v Söldnu začel s tretjim mestom.