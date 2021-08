Kranjski sistem KRsKOLESOM ponuja novo prevozno sredstvo

Po Kranju se po novem lahko zapeljete z novim prevoznim sredstvom, v sistem izposoje koles KRsKOLESOM so namreč dodali dva tricikla. Spredaj je nameščen tovorni prostor, ki je namenjen predvsem gibalno oviranim osebam in tistim, ki bodo želeli v center mesta prepeljati manjši tovor. S tem želijo še več ljudi spodbuditi k uporabi kolesa, zmanjšati promet v mestu in doprinesti k bolj čistemu okolju.