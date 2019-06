'Kredibilni dokazi' kažejo na vpletenost savdskega princa v umor novinarja Hašokdžija

Obstajajo 'kredibilni dokazi', ki kažejo na vpletenost savdskega princa Mohammeda bin Salmana in drugih višjih uradnikov v umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija , ki oktobra lani je pretresel svet. Tako pravi poročilo Združenih narodov, ki na 100 straneh analizira podrobnosti umora, ki ga je posebna poročevalka ZN Agnes Callamard poimenovala za"mednarodni zločin",poroča The Guardian.

S pomočjo posnetkov pogovorov znotraj konzulata v Istanbulu, kjer je bil novinar umorjen, poročilo opisuje njegove zadnje trenutke življenja, kako so ga soočili savdski uradniki, eden izmed katerih je dejal:"Prihajamo pote."Ker Hašokdži ni želel sodelovati z njimi, je sledilo prerivanje, sliši se težko dihanje:"Ocene posnetkov s strani obveščevalcev iz Turčije in drugih držav nakazujejo na to, da so Hašokdžiju vbrizgali sedativ, nato pa so ga zadušili s plastično vrečo."