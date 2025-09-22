Svetli način
Kje so krediti najbolj ugodni, kakšne so pasti in kje lahko privarčujemo?

Ljubljana, 22. 09. 2025 19.11

Danica Jovanović
Vsak izmed nas se, ko najema posojilo, sreča s pojmi, kot so obrestne mere, pologi, mesečna anuiteta. Marsikomu, vsaj v začetni fazi, to povzroča precej preglavic. A čeprav zna biti iskanje najugodnejšega kredita velikokrat zamudno in naporno, pa se obrestuje - pri kreditih z večjimi zneski nam namreč izbira prave banke lahko prihrani tudi 14 tisoč evrov. Kje se torej kredit trenutno najbolj izplača najeti in na kaj moramo biti pozorni, preden podpišemo pogodbo?

Sanjske počitnice, nakup avtomobila ali novega doma - pomembni trenutki v življenju posameznika, v katerih pa je velikokrat prisotna tudi banka z možnostjo najema kreditov. A katera vrsta kredita je za nas najbolj primerna? "Namenski kredit bo običajno ugodnejši. Če kupujete nepremičnino ali jo obnavljate, se vam vsekakor bolj splača stanovanjski kredit," pojasnjuje Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Fizične osebe lahko najamejo tudi potrošniški kredit. "Za nakup avtomobila, recimo počitnic, študij, šolnine, potem pa tudi za reprogramiranje obstoječih dolgov, limitov kartic," dodaja finančni svetovalec pri NLB Tomaž Slanič, a tu so obrestne mere višje, maksimalni znesek posojila pa precej nižji, pri NLB denimo znaša 40 tisoč evrov, a ga lahko sklenemo že z nekaj kliki prek spletne banke.

Bolj zapleteni so postopki pri sklenitvi stanovanjskega kredita, za katerega mora med drugim posameznik imeti navadno privarčevanih tudi 20 odstotkov lastnih sredstev. Nato sledi ugotavljanje kreditne sposobnosti. "V prvi vrsti stranko vprašamo, ali je redno zaposlena, osnova je redni mesečni priliv," opozarja Slanič. 

Če ustrezamo zahtevanim pogojem, lahko stanovanjski kredit sklenemo v nekaj tednih in kupimo stanovanje ali hišo. A velikokrat so za posameznika bolj zahtevni postopki pred tem. To je čas iskanja najprimernejše banke, pri kateri bomo sklenili najugodnejši kredit."Mi pri kreditu plačujemo obresti, ampak ker ne plačujemo samo obresti, je efektivna obrestna mera tista, ki zajema vse stroške. Kaj so ti stroški? To je odobritev kredita, lahko je zavarovanje, vodenje računa, kjer imate kredit," svetujejo pri ZPS. 

Kje je kredit trenutno najugodnejši?

Za primerjavo smo vzeli osem bank in prek spletnih kalkulatorjev naredili informativni izračun za stanovanjski kredit, zavarovan s hipoteko. Pri čemer velja fiksna obrestna mera, predvidevamo tudi, da je kreditojemalec komitent banke. 

V prvem primeru želimo najeti stanovanjski kredit v vrednosti 200 tisoč evrov, doba odplačevanja je 20 let.

Najugodnejša je banka Intesa Sanpaolo, kjer bomo za mesečni obrok odšteli 1084 evrov, skupno plačilo nas bo stalo dobrih 262 tisoč evrov. Največ stane mesečni obrok pri Gorenjski banki - znaša 1139 evrov, skupni znesek pa slabih 277 tisočakov. To pomeni, da razlika med najugodnejšim in najdražjim kreditom po 20 letih znaša več kot 14.400 evrov.

Stanovanjski kredit
Stanovanjski kredit FOTO: Svet na Kanalu A

Kaj pa najem potrošniškega kredita, ki ga želimo porabiti za nakup novega, 20 tisoč evrov vrednega avtomobila?

Pri dobi odplačevanja pet let in fiksni obrestni meri ter pri predvidevanju, da je kreditojemalec komitent banke, je po spletnih informativnih kalkulatorjih najbolj ugodna znova banka Intesa Sanpaolo, kjer bo naše celotno plačilo znašalo dobrih 23.200 evrov, mesečni obrok 380 evrov. Tudi tu je najdražja Gorenjska banka, kjer bomo skupaj plačali več kot 24.600 evrov, pri plačilu 386 evrov visokega mesečnega obroka. Razlika med njima je tako več kot 1400 evrov.

Potrošniški kredit
Potrošniški kredit FOTO: Svet na Kanalu A

Primerjave med bankami so zato zelo pomembne, opozarjajo na ZPS, pri čemer pa je treba vedeti, da so objavljene obrestne mere in izračuni zgolj informativni. Obrestno mero je pri stanovanjskih kreditih namreč vedno mogoče izpogajati.  "Kako se pogajamo? Prvo je naše izhodišče: kakšno imamo plačo, zaposlitev. Mogoče lahko še koga pripeljemo na banko, že sami bomo zamenjali račun in prišli na to banko," pojasnjuje Meškova, medtem ko Slanič dodaja, da je izhodišče še bistveno boljše, če gre za zeleni kredit.

"Banke velikokrat rečejo: 'Če boste vzeli še življenjsko zavarovanje ali dražji paket, vam bomo toliko znižali obrestno mero," na pasti opozarjajo pri ZPS. 

V NLB lahko tako denimo, če sklenemo življenjsko zavarovanje, vzamemo zeleni kredit in je naša bonitetna ocena dobra, obrestno mero znižamo z objavljenih 3,2 odstotka na 2,5 odstotka. Pri hranilnici Lon pri določenih pogojih denimo z 2,8 na 2,3 odstotka.

Krediti za nesmiselne stvari

Najem kreditov sicer narašča, opažajo v NLB."Če pogledamo statistično, so nam potrošniški in stanovanjski krediti zrasli za šest odstotkov," o trendih še pravi Slanič.

"Očitno je, da ljudje prepogosto posegajo tudi po kreditih za popolnoma nepotrebne, nesmiselne stvari. Vsak naj se vpraša, ali bom to brez težav odplačal. Če bo, potem ni problema," svetujejo pri ZPS. 

Na kaj še moramo biti pozorni pri sklepanju kreditov? "To recimo ni past, ampak če ne plačamo dveh zaporednih obrokov, lahko banka odstopi od pogodbe in to v praksi pomeni, da bomo morali najverjetneje ves denar, ki smo ga dolžni, naenkrat vrniti," opozarjajo pri ZPS. 

Nebančni krediti in prevare

Pasti sicer ni, dodaja Meško, če imamo razumevanje, v kaj se spuščamo. Zato je treba vso dokumentacijo pozorno prebrati. Več tveganj je, izpostavlja predstavnica ZPS, pri nebančnih kreditih. To so posojila pri podjetjih, ki niso banke. Pogosto pa ciljajo na ljudi, ki pri banki kredita ne bi dobili. "Običajno so nebančni krediti dražji, obrestne mere so višje, neki dodatni stroški so. Visoki stroški pa vas doletijo potem tudi, če nehate plačevati obroke. Potem pa so razne izvršbe, izterjave in tako naprej."

Če pa se pri bančnih kreditih kreditojemalcu zaradi denimo izgube službe zgodi, da kredita ne more odplačevati, dodajata oba sogovornika, je nujno, da ta banko čim prej obišče. Ključno je namreč hitro ukrepanje. "Vedno poskušamo najti rešitev, koliko lahko stranka plačuje čez mesec, da se bo kredit nekoč v celoti odplačal," o izkušnjah v praksi pravi Slanič. 

Obrestne mere za stanovanjske kredite so trenutno sicer na ravni, ki jo lahko glede na zadnjih deset let štejemo za povprečno, še dodaja Slanič, kar pomeni, da so pogoji za najem kredita zdaj precej stabilni in predvidljivi.

