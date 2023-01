Kreditna sposobnost Slovencev se z dvigom minimalne plače zmanjšuje

Kar 70 odstotkov zaposlenih v Sloveniji prejema plačo med minimalno in povprečno. In večina teh, posebej če gre za družino z dvema otrokoma, skoraj ne more priti do kredita za stanovanje. Po ukrepih Banke Slovenije, da mora osebi po najemu kredita na mesec na računu ostati minimalna plača, ki se je z novim letom zvišala na 878 evrov neto, poleg tega pa mu mora ostati tudi po 248 evrov za vsakega otroka, se je kreditna sposobnost velikega dela državljanov le še poslabšala. Medtem ko Banka Slovenije vztraja pri svojih ukrepih in dodaja novega, da morajo imeti banke še večje rezerve, se banke sprašujejo, komu ti ukrepi koristijo?