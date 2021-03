Krek: 'Naraščanje števila okužb napoveduje še tretji epidemični val'

"Smo globoko v epidemiji," je danes povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Še naprej se moramo torej držati ukrepov, eden od njih je tudi upoštevanje karantene. In nadzor nad tem se zdaj vrača, globe pa ne bodo prav nizke, od 400 do 4000 evrov. Do zdaj je potrjeno, da imamo v Sloveniji 238 primerov angleškega seva, samo prejšnji teden so jih odkrili 155. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture pa je na Kreka naslovil urgentno pismo z zahtevo po takojšnji javni opredelitvi, ali je cepivo AstraZenece sploh varno.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:43 audio-control-play-line Iz Sveta: Prekinitev cepljenja z AstraZeneco 02:32 audio-control-play-line Iz SVETA: Primeri novih okužb icon-chevron-left icon-chevron-right