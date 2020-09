Krhinova Parižanka navdušena nad mirnim življenjem v Sloveniji

Slovenski nogometni reprezentant Rene Krhin v svojem domačem kraju Spodnjemu Jakobskem Dolu toliko časa kot to poletje ni preživel že 15 let. Konec sezone mu je potekla pogodba s francoskim Nantom, zdaj pa čaka na pravo ponudbo iz tujine. 30-letnik, ki je igral tudi v Italiji in Španiji pa nov klub čaka v lepi družbi. V Slovenijo je pripeljal svojo izbranko, ki jo je spoznal v Parizu. Polly je nad Slovenijo navdušena, tudi življenje v Parizu bi lahko zamenjala za mir v Jakobskem Dolu pravi.