Krimovke praznujejo 40. rojstni dan

Stožice bodo zagotovo na nogah, na nogah pa je bila pred dobrimi 20 leti tudi vsa Ljubljana, ko so Krimovke, eden najuspešnejših klubov v samostojni Sloveniji, dvakrat osvojile evropsko krono, Ligo prvakinj. Leta 2001 in 2003. Klub letos šteje že 40 let, poleg dveh naslovov evropskih prvakinj pa se lahko Krimovke pohvalijo tudi z več kot 50 domačimi lovorikami. Svoj jubilej ljubljanski klub, ki se podaja v 30. zaporedno sezono med evropsko elito, proslavlja danes v družbi nekdanjih, sedanjih in bodočih zvezd.