V stropu našli 11 otroških trupel

Na grozljivo odkritje so naleteli gradbeni delavci. Osem trupel je bilo v kartonskih škatlah, tri pa v krsti. Vse je bilo skrito v vmesnem prostoru spuščenega stropa.

Oblasti so že odredile temeljito preiskavo stavbe, poroča The Detroit News.

Jameca LaJoyce Boone, ki je bila pred odkritjem vrste nepravilnosti v poslovanju doma in njegovim zaprtjem upraviteljica doma, je zatrdila, da o tem ni vedela nič. Prav tako ne ve, kako bi se lahko kaj takšnega zgodilo. Meni pa, da gre za "nesrečno zgodbo".

Pred tem odkritjem so oblasti v domu 20 trupel, ki so bila nepravilno hranjena in obravnavana, našli že spomladi. Začela se je preiskava, ki se bo z novim odkritjem nadaljevala.

Upravitelje doma obtožujejo prevare in zanemarjanja delovnih obveznosti. Odgovorni naj bi v žep pospravili na tisoče dolarjev za pogrebne storitve, ki jih niso nikoli izvedli. Čaka jih globa v višini do 5.000 dolarjev, lahko pa bi se znašli za zapahi, za takšno početje je namreč zagrožena kazen do pet let zapora.

Glavni osumljenec Raymond Cantrellje po poročanju medijev pogrebni zavod s pol stoletja dolgo zgodovino prevzel leta 2017 in začele so se pritožbe nezadovoljnih strank, čeprav sam trdi, da je obdržal le trupla tistih, katerih družine "niso mogle plačati za spodoben pogreb". Tako naj bi trupla obdelali in dali v garažo. Prav tako trdi, da so svojci vedeli, da telesa niso bila pokopana. Nekaj trupel naj bi pri njem ostalo tudi zato, ker se svojci z njimi enostavno niso želeli ukvarjati. A oblasti o njegovi zgodbi dvomijo, prav tako pa to ne bi bil prvi primer v ZDA, ko bi pogrebna služba pospravila denar, truplo pa bi ostalo v mrtvašnici.