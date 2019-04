Kriminalisti: Abramov je umor svojega dekleta premišljeno načrtoval

Sebastien Abramov oziroma Sebastian Colarič, glavni akter afere z odrezano roko, je umor svojega 24-letnega dekleta Sare premišljeno načrtoval in se nanj pripravljal. Tako kažejo dokazi kriminalistov. Pravijo, da je šlo za naklepno dejanje in ne za nesrečo. Motiv za umor pa sta koristoljubje in zahrbtnost.