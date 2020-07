Kriminalisti kazensko ovadili odgovorne osebe Termita zaradi kršenja zakona o varstvu okolja

Ljubljanski kriminalisti so kazensko ovadili odgovorne osebe Termita zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Od leta 2010 do sredine 2019 so pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Na to je v svoji prvi akciji po izvolitvi ves čas javno opozarjal tudi moravški župan Milan Balažic.