Krimovke bodo na prvi tekmi v polni postavi

Na slovenska športna prizorišča se vračajo elitne mednarodne tekme. Najprej bo na vrsti rokomet in dvakratne evropske prvakinje Krimovke, ki so že predstavile ekipo pred novo sezono Lige prvakinj. Iz zaščitnih razlogov ekipa Uroša Bregarja ni odigrala še niti ene pripravljalne tekme. Vodstvo kluba je namreč z dobro organizacijo in pravimi navodili igralkam preprečil okužbo s koronavirusom, zato bodo dekleta na prvi tekmi v polni postavi.