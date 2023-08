Kristjan Čeh s srebrno medaljo okoli vratu razveselil domače navijače

Kristjan Čeh, ki je na svetovnem prvenstvu v atletiki osvojil odlično srebrno medaljo v metu diska, je že doma. Vrnil se je skupaj z dvema polnima avtobusoma navijačev in sorodnikov, ki so v Budimpešti stiskali pesti zanj. Prva stvar, ki si jo je doma privoščil, je bila mamina potica. Sicer pa pravi, da je ob metu, ki je presegel 70 metrov, pomislil, da je morda to res to. Na koncu ga je s še daljšim metom premagal 30-letni Šved Daniel Štal. Kristjan se ne da, čeprav je bil s srebrom zadovoljen, napoveduje, da bo še svetovni prvak in da bo vzel nazaj tudi rekord prvenstev.

