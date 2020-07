Kritike nad odločitvijo Turčije: znamenita Hagija Sofija nič več muzej, ampak mošeja

V znameniti carigrajski Hagiji Sofiji, ki ji je Turčija odvzela status muzeja in je spet mošeja, so potekale prve muslimanske molitve. Verniki so množično drli proti eni najlepših stavb na svetu z več kot 1500-letno zgodovino. Molitve se je udeležil tudi turški predsednik Erdogan. Prav na njegovo vztrajanje je Hagija Sofija, ki je na Unescovem seznamu kulturne dediščine, postala mošeja. Kar je sprožilo razočarane in tudi številne kritike po vsem svetu.